Albay Terzioğlu'ndan Başkan Asya'ya İade-i Ziyaret

Muş Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti

Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu'nu makamında ağırladı. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki son atamalarla İl Garnizon Komutanlığı'na atanan Albay Terzioğlu, Başkan Asya'ya iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Feyat Asya, Muş'un genel durumu ve belediyenin faaliyetleri ile ilgili Albay Terzioğlu bilgilendirdi. Muş Belediyesi olarak ilin kalkınması ve gelişmesi için sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Asya, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını söyledi. Muş'taki tüm kamu kurumlarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, hizmet yolunda herhangi bir engelin olmaması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Garnizon Komutanı Albay Terzioğlu da misafirperverliğinden dolayı Başkan Asya'ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret anısına Albay Terzioğlu'na bir fincan takımı hediye eden Başkan Asya, misafirini uğurlarken tarihi hizmet binası girişinde sergilenen Lale Vadisi Parkı, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Göletli Park projelerinin maketi üzerinden bilgi verdi. - MUŞ