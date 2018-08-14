Albay Şen'den Vali Gül'e Veda Ziyareti

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Sinan Şen, Sivas Valisi Davut Gül'e veda ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kararname ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Sivas İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şen, Vali Gül'e veda ziyaretinde bulundu.

Şen, ziyarette, geniş coğrafyası ve kültürel zenginliklerle dolu Sivas'ta görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Gül de Şen'e Sivas'ta yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Gül, Şen'e başarı belgesi takdim etti.