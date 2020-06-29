Albay Reşat Çiğiltepe'nin adı Muratpaşa'da yaşatılacak Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, komutan Reşat Çiğiltepe'nin adının Yüksekalan Mahallesi'nde yenileme çalışmaları devam eden 3 dönümlük parka verileceğini belirtti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, komutan Reşat Çiğiltepe'nin adının Yüksekalan Mahallesi'nde yenileme çalışmaları devam eden 3 dönümlük parka verileceğini belirtti. Uysal, Çarşamba günü toplanacak belediye meclisine konuyla ilgili gündem önergesi verileceğini söyledi.

Büyük taarruz sırasında Afyonkarahisar'ın 1591 rakımlı noktası Çiğiltepe'yi almakla görevlendirilen ancak Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'e yarım saat içinde tepeyi ele geçirmekle ilgili verdiği sözü tutamadığı için intihar eden 57'nci Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey'in adı Antalya Muratpaşa'da parka verilecek. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, soyadını Atatürk'ün verdiği Reşat Çiğiltepe'nin adının Yüksekalan Mahallesi'nde 3 dönümlük bir parkta yaşamaya devam edeceğini söyledi. Parkta yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Uysal, Çarşamba günü toplanacak belediye meclisine Reşat Çiğiltepe adının parka verilmesinin önergeyle geleceğini belirterek, "Meclisimizin bu konuda en ufak bir olumsuz tutum içinde olacağını düşünmüyorum" dedi.

"Fedakarlığın, onurun simgesidir"

Albay Reşat Çiğiltepe'nin Kurtuluş Savaşı'nın simge isimlerinden biri olduğunu belirten Uysal, şunları söyledi:

"O, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar ederken, intiharından kısa bir süre sonra Mehmetçiğimiz o tepeyi düşmanın elinden aldı. Çiğiltepe, Türk milletinin birlik ve beraberlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelenin adıdır. Fedakarlığın, onurun simgesidir. Günümüz gençlerine bunu anlatmak, onların da gelecek kuşaklara bunu aktarmasını sağlamak hepimizin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu, temellerinin hangi şartlarda atıldığını, hangi değerler üzerine yükseldiğini koşullar ne olursa olsun en ufak yılgınlık hissetmeden anlatmak tamamlanmayacak bir görevdir. Albay Reşat Çiğiltepe'yi, Çiğiltepe'de şehit düşen Mehmetçiklerimizi tanımadan, anlamadan Türkiye'ye geleceğin dünyasında bir yerde konumlandırmak mümkün değildir"

Uysal, bu duygu ve düşünceler içinde Yüksekalan Mahallesi'ndeki parkın Albay Reşat Çiğiltepe ve Çiğiltepe şehitlerine en yakışan şekilde yeniden düzenleneceğini belitti. - ANTALYA

Kaynak: İHA