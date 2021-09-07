Albay Naci Akkaş göreve başladı
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Albay Naci Akkaş göreve başladı

Albay Naci Akkaş göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Jandarma Albay Naci Akkaş, Düzce'de ki görevine başlayarak Vali Atay ile birlikte programlara katılmaya başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Jandarma Albay Naci Akkaş, Düzce'de ki görevine başlayarak Vali Atay ile birlikte programlara katılmaya başladı.

Uzun yıllar Düzce'de görev yapan Albay Mustafa Çetinkaya Karaman'a atanmasının ardından Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı'na atanan Bilecik Eğitim Okulu Komutan yardımcısı J. Kd. Alb. Naci Akkaş Düzce'de görevine başladı. Geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Albay Akkaş, Düzce Valisi Cevdet Atay ile birlikte programlara katılarak kenti tanımaya başladı. - DÜZCE

Albay Naci Akkaş göreve başladı
Albay Naci Akkaş göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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