Albay Ejder Kanter memleketi Erciş'te toprağa verildi

22.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:54

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi'nin (FYDT) ardından fenalaşıp, kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 52'nci Bakım Merkezi'nin komutan Albay Ejder Kanter (46), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kayapınar ilçesinin Yolboyu Mahallesi'nde konuşlu bulunan Milli Savunma Bakanlığı 52'nci Bakım Merkezi'nin komutanı Albay Ejder Kanter, önceki gün yapılan FYDT'nin ardından aniden fenalaştı. Kalp krizi şüphesiyle ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Bakım Albay Kanter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası Albay Kanter'in cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesine getirildi. Albay Ejder Kanter için bugün Erciş'te tören düzenlendi. Kara Yusuf Paşa Camii'nde düzenlenen törene, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Yardımcısı Tuğgeneral Sinan Eren, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilak, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu ile polis ve askeri yetkililer katıldı.

Özgeçmişi okunan Albay Kanter, kılınan cenaze namazının ardından ailesinin gözyaşları arasında bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla götürüldüğü Halim Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA