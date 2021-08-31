Albay Çetinkaya, Düzce'ye veda etti
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Albay Çetinkaya, Düzce'ye veda etti

Albay Çetinkaya, Düzce'ye veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Karaman İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce'yi çok özleyeceğini belirterek "Her zaman gönlümün bir köşesinde kalacak" dedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Karaman İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce'yi çok özleyeceğini belirterek "Her zaman gönlümün bir köşesinde kalacak" dedi.

Basın ile her zaman iyi ilişkiler kurduğunu kaydeden Çetinkaya, basının milletin gözü kulağı olduğunu ifade ederek "Düzce'deki görev sürem tamamlandı. Karaman iline gidiyorum. Düzce'ye geldiğimde katıldığım ilk toplu faaliyet basın ile kahvaltıydı. Gidiyorum, katıldığım son faaliyet yine basın ile kahvaltı oldu. Basın milletimizin gözü, kulağı, yeri geldiğinde sesi, demokrasinin bir vazgeçilmezi. Sizlerle çok güzel görevler yaptık. Sizler de bizim emniyetle, jandarmayla, sağlıkla ilgili yaptığımız bütün faaliyetlerde yanımızda oldunuz, arkamızda oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Düzce sizlerle güzel" dedi.

Düzce'yi çok özleyeceğini dile getiren Çetinkaya "Her zaman gönlümün bir köşesinde kalacak, Düzce'yi çok özleyeceğim. Hepinize iyi görevler diliyorum" şeklinde veda etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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