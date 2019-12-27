Albay Bekmez'den Belediye Başkan Sarı'ya ziyaret

27.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:38

Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmasının ardından ilçe ziyaretleri gerçekleştiren Albay Hüseyin Bekmez, bu kapsamda Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getiren Sarı, gösterdiği nezaketten dolayı Gaziantep İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez'e teşekkür etti.

Başkan Sarı, "Alay Komutanımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Gaziantep ve ilçeleri için yararlı hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Bu konuda biz de belediye olarak her türlü desteğe hazırız." dedi.

Albay Bekmez ise Gaziantep ve tüm ilçelerinin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Belediye Başkanı Sarı'ya görevinde başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette, Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Göğebakan, ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan da hazır bulundu.

Kaynak: AA