Albay Başkök'ten Başkan Köse'ye ziyaret
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Albay Başkök'ten Başkan Köse'ye ziyaret

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki arıtma sorununun çözüme kavuşmasından dolayı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret ederek teşekkür etti.

14.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:33
Albay Başkök'ten Başkan Köse'ye ziyaret

Safranbolu 125. Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki arıtma sorununun çözüme kavuşmasından dolayı Safranbolu Belediye Başkanı 'yi ziyaret ederek teşekkür etti.


Uzun zamandır kanalizasyon arıtma sistemi ile ilgili 125. Jandarma Eğitim Alayı ve 15 Temmuz Mahallesi sakinlerinin ortak sorunu belediyenin hat yenileme çalışması ile atık su arıtma tesisine ilave edilerek çözüme kavuştu.


Başkan Elif Köse, 15 Temmuz Mahallesinde yaşayan vatandaşların ve askeriyenin önemli bir sorun haline gelen arıtma sorununun çözüme kavuşmasından dolayı mutluluğunu ifade ederek, Albay Başkök'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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