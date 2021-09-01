Albay Akşit görevine başladı
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Albay Akşit görevine başladı

Albay Akşit görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Kente gelerek görevine başlarken, ilk ziyaretini Kilis Valisi Recep Soytürk'ü yaptı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Kente gelerek görevine başlarken, ilk ziyaretini Kilis Valisi Recep Soytürk'ü yaptı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan'ın Bartın İl Jandarma Komutanlığına tayin olması nedeniyle yerine atanan Kıdemli Albay Selami Akşit, görevine başladı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Soytürk, Görevine başlayan Kıdemli Albay Selami Akşit'e yeni görevinde başarılar diledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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