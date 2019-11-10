Albaraka Yayınları, TÜYAP Kitap Fuarı'nı imza günleriyle kapatıyor

10.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:22

Albaraka Türk'ün, yayıncılık alanındaki faaliyetlerini çatısı altında topladığı Albaraka Yayınları, bu yıl ilk kez katıldığı 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı 4 yazarın imza günü ile kapatıyor.

Albaraka'dan yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Kitap Fuarı'nda iktisat, finans ve yönetim alanlarında toplam 14 yeni kitap ile okurlarının karşısına çıkan Albaraka Yayınları, fuarın son iki gününe 4 önemli yazarının imza günü ile damga vurdu.

Fuarda dün "Makul Yönetici: Çağdaş Bir Fütüvvetname" kitabının yazarı Mustafa Özel ve "Para Üretimi" kitabının yazarı Hakan Şahin, kitaplarını okurları için imzalarken, fuarın son günü olan bugün ise "Medeniyet Analizi" kitabının yazarı Sabri Orman ve "İslami Mikrofinans" kitabının yazarı Mücahit Özdemir okurlarıyla buluşuyor.

"Okurlardan büyük ilgi gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar, Albaraka Yayınları'ndan çıkan önemli eserleri bu yıl ilk kez TÜYAP Kitap Fuarı'nda okurlarla buluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için son derece keyifli ve güzel bir başlangıç oldu. İktisat, finans ve yönetim alanındaki kitaplarımıza ilgi gösteren okurlardan sayısız olumlu dönüşler aldık. Fuarda karşılaştığımız yoğun ilgi, ne kadar isabetli bir alanda rol aldığımızın göstergesi oldu. Fuarın son iki günü birbirinden değerli 4 yazarımız; Mustafa Özel, Hakan Şahin, Sabri Orman ve Mücahit Özdemir'in imza günü için ağırladık."

Fuarın hem kendileri hem de okurları için oldukça keyifli ve anlamlı geçtiğini aktaran Çağlar, "İnşallah bundan sonraki süreçte yepyeni kitaplarımızla hem bu organizasyonda hem de benzeri platformlarda okurlarımızla bir arada olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA