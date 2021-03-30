Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı Abdulmalek görevinden ayrıldı
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Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı Abdulmalek görevinden ayrıldı

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel
Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı Abdulmalek görevinden ayrıldı

Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek görevinden ayrıldı.

Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek görevinden ayrıldı.

Albaraka Türk'ün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini 2005 yılından beri sürdürmekte olan Sayın Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek, 30 Mart 2021 itibarıyla Bankamızdaki görevlerinden istifaen ayrılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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