Albaraka Türk, "Yılın En İtibarlı Katılım Bankası Ödülü"nün sahibi oldu

Albaraka Türk, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ve halkın oylarıyla belirlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Yılın En İtibarlı Katılım Bankası Ödülü'ne layık görüldü.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren banka, yurt içinden ve yurt dışından ödül almaya devam ediyor. Banka bu çerçevede, yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren The ONE Awards'ta, kendi kategorisinde Yılın En İtibarlı Bankası seçildi.

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması baz alınarak düzenlenen The ONE Awards/ Bütünleşik Pazarlama Ödülleri töreni 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Halk oylarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda Albaraka Türk, katılım bankacılığı sektöründe birinci seçilerek "Yılın En İtibarlı Katılım Bankası" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, aldıkları ödülden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 8. kez düzenlenen ve sektörde en önemli standartlardan birine dönüşmüş olan 'The ONE Awards'ta yılın en itibarlı katılım bankası seçilmiş olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bağımsız olarak toplam 12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, güven, yakından tanıma, beğeni, tavsiye, inovasyon iletişim ve reklam çalışmalarını beğeni gibi farklı kriterlere göre verilen ödül, Pazarlama İletişimi sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilmekte. Halk jürisi tarafından belirlenen araştırma sonucunda kendi kategorimizde birinci olmak ayrı bir gurur kaynağı. Aldığımız bu ödül yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların taçlanması olarak görüyoruz. Bu konuda başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."