Albaraka Türk varlık kiralama şirketi kurdu
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Albaraka Türk varlık kiralama şirketi kurdu

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Albaraka Türk varlık kiralama şirketi kurdu

Albaraka Türk, kurduğu varlık kiralama şirketiyle kira sertifikası alanındaki hedeflerini büyütmeyi sürdürüyor.

Albaraka Türk, kurduğu varlık kiralama şirketiyle kira sertifikası alanındaki hedeflerini büyütmeyi sürdürüyor.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin yayınladığı verilere göre, 2020 yılında yaklaşık 13 milyar TL tutarındaki kira sertifikası ihraç hacmi ile en çok kira sertifikası ihraç eden banka olan Albaraka Türk, 2020 yılında başlatmış olduğu varlık kiralama şirketi kuruluş sürecini başarıyla tamamladı.

"Değer Varlık Kiralama Şirketi" ünvanlı iştiraki ile şirketlerin kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmeye hazırlanan banka, yerli ve yabancı yatırımcılar ve finansmana ihtiyaç duyan şirketleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Albaraka Türk olarak şirketlerin alternatif kaynak arayışına çözüm getirmek amacıyla geleneksel finansman desteği ve diğer ürünlerimizin yanı sıra kira sertifikası ihraçlarında edindiğimiz tecrübeyi, fona ihtiyacı olan reel sektör şirketlerine aktararak, şirketlerin sermaye piyasalarına erişiminde köprü görevi üstlenmeyi hedefliyoruz. Çok temel olarak belirlediğimiz, bilanço büyüklüğü, şirketin hukuki statüsü ve faaliyet alanının katılım bankacılığı prensiplerine uygun olması gibi kriterlere uyan şirketlerimiz Albaraka Türk şubelerine başvurarak bu konuda detaylı bilgi alabilir, kira sertifikası ihracı için değerlendirmeye alınabilirler." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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