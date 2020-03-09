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Albaraka Türk, Türkiye, Ekonomi

Albaraka Türk'ün proje finansman kredileri ödüle layık görüldü

Albaraka Türk'ün proje finansman kredileri 2020 Türkiye Bonds & Loans ödülleri kapsamında, iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

09.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:32
Albaraka Türk'ün proje finansman kredileri ödüle layık görüldü

Albaraka Türk'ün proje finansman kredileri 2020 Türkiye Bonds & Loans ödülleri kapsamında, iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, "Yılın Altyapı Finansman Projesi" kategorisinde birincilik, "Yılın Proje Finansmanı" kategorisinde ikincilik olmak üzere iki ödül aldı.

Türkiye'nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk, Türk sermaye piyasaları ve finans sektörünün önemli ödüllerinden biri olan 2020 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde iki ayrı kategoride ödüle layık bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Boz, "Türk sermaye piyasaları ve finans sektörünün önemli ödüllerinden biri olan ve bu yıl 6'ncısı gerçekleşen 2020 Türkiye Bonds & Loans ödüllerinde iki ayrı kategoride birincilik ve ikincilik ödülü almış olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Aldığımız bu ödüller, özenle ve büyük bir hassasiyetle çalıştığımız proje finansman kredileri konusunda gösterdiğimiz çabanın bir sonucudur. Önümüzdeki süreçte yine bu anlayışı koruyarak ve çalışmalarımızı artırarak Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıları olan projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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