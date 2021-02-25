Albaraka Türk'ten sağlık sektörüne özel POS kampanyası
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Albaraka Türk'ten sağlık sektörüne özel POS kampanyası

25.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:44
Albaraka Türk'ten sağlık sektörüne özel POS kampanyası

Albaraka Türk, sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerine özel pos kampanyası düzenledi.

Albaraka Türk, sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerine özel pos kampanyası düzenledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında tek çekimlerde yüzde 0,99 komisyon veya 20 gün blokeli yüzde 0 komisyon imkanı sunuyor.

Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine özel pos kampanyası düzenleyen Albaraka Türk, tek çekimde (ertesi gün) yüzde 0,99 komisyon veya 20 gün blokeli yüzde 0 komisyon imkanı sunuyor.

Banka ayrıca 3 ay masrafsız POS terminali, 50 bin TL'ye kadar taksitli World BusinessCard ve bireysel-kurumsal finansman desteğinin yanı sıra dijital kanalları üzerinden ücretsiz EFT/ Havale gibi birçok avantajlı destek hizmeti sağlıyor.

Avantajlı kampanya kapsamında ayrıca işyerlerine özel; 3 ay masrafsız POS terminali ( Mobil, ÖKC, Sabit), aylık 1 adet ortak nokta ATM'lerden masrafsız para çekme istisnası, 50 bin TL'ye kadar taksitli World BusinessCard, yüzde 1,5 komisyon ile teminat mektubu alma imkanı, 3 ay geçerli Eko Kobi Paketi, aylık 1 adet masrafsız çek karnesi, uygun oranlar ile bireysel ve kurumsal finansman desteği, PTT ATM'lerinden masrafsız para çekme ve yatırma ve Albaraka dijital kanallarından ücretsiz EFT/ Havale imkanı sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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