Albaraka Türk'ten gençlere özel masrafsız bankacılık hizmeti
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Albaraka Türk'ten gençlere özel masrafsız bankacılık hizmeti

Albaraka Türk'ten gençlere özel masrafsız bankacılık hizmeti
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Albaraka Türk, katılım bankacılığında bir ilki hayata geçirerek başlattığı "Trend Bankacılık" ile 18 ila 25 yaş arasındaki gençleri masrafsız bankacılık ile buluşturuyor.

Albaraka Türk, katılım bankacılığında bir ilki hayata geçirerek başlattığı "Trend Bankacılık" ile 18 ila 25 yaş arasındaki gençleri masrafsız bankacılık ile buluşturuyor.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Trend Bankacılık'ta kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, 7/24 FAST, EFT ve havale ücreti gibi hiçbir masraf bulunmuyor.

Trend kartlı gençler, en sevilen e-ticaret siteleri, dijital platformlar, kahve zincirleri ve gençlerin tercih ettiği birçok markada indirim fırsatına da ulaşabilecek. Bunun yanı sıra gençlerin aileleri ve yakınları Albaraka şube ve ATM'lerinden gençlerin trend hesaplarına hiçbir masraf ve komisyon ücreti olmadan para gönderebilecek.

Trend kredi kartı ile Albarakalı gençler, yurt içi ve dışında diledikleri gibi alışveriş yaparken, World üye iş yerlerinden Worldpuan kazanmalarının yanı sıra taksit fırsatından da yararlanabilecek.

Temassız özellikli Trend ile toplamda 350 TL'ye kadar olan işlemlerini şifresiz ve temassız olarak gerçekleştirebilecek olan gençler, yurt dışında ise Mastercard logolu tüm ATM'lerde hesaplarına erişip para çekme ve alışveriş yapabilme imkanının yanı sıra bulundukları ülkenin para birimiyle nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca, gençler, Trend ile kartlarına TL yükleyebilme, döviz ya da altın satın alma işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

"Trend Bankacılık'ın bir diğer özelliği gençlerimizin geleceğine de destek olması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Albaraka Türk olarak katılım bankacılığında bir ilki hayata geçirdiğimiz Trend Bankacılık ile 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz, masrafsız bankacılık ile tanışacak. Trend kredi kartının avantajlarının yanı sıra Trend Karlı Hesap ile Albarakalı gençler birikim yapabilecek, özel paylaşım oranları ile yatırım imkanına sahip olacaklar. Trend Bankacılık'ın bir diğer özelliği ise gençlerimizin geleceğine de destek olması. Trend Bireysel Emeklilik ile gençlerimiz küçük birikimlerle gelecekleri için büyük yatırımlar yapabilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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