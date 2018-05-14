Albaraka Türk, "Pakistan Ülke Günü" Düzenledi

Albaraka Türk, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliği ile "Pakistan Ülke Günü" etkinliği düzenledi.

Albarak Türk'ten yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonunu çerçevesinde büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu doğrultuda uluslararası alanda çalışmalarını yaygınlaştırma hedefiyle ilerleyen Albaraka Türk, DEİK iş birliği ile dış ticaret hacmini artırmak ve Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkileri derinleştirmek amacıyla "Pakistan Ülke Günü" etkinliğini düzenledi.

Albaraka Türk'ün DEİK iş birliği ile 10 Mayıs 2018'de genel merkezinde düzenlediği organizasyona, Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Pakistan İstanbul Başkonsolusu Bilal Khan Pasha, DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya ve Pakistan'da yatırımı olan ve yatırım yapmayı planlayan DEİK üyesi birçok şirket yetkilisi katıldı.



"Türkiye ve Pakistan arasında önemli ticari kapılar açacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Kurumsal Satış Müdürü Barış Kösten, Türkiye ve Pakistan'ın uzun bir tarihi süreçten beri kardeş ülkeler olduğunu belirtti.

Pakistan'ın komşu ülkeleri ile beraber çok büyük bir pazara sahip olduğunu ifade eden Kösten, şunları kaydetti:

"Albaraka Türk olarak Türkiye ve Pakistan arasında önemli ticari kapılar açacağız. İki ülkede gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alıyor ve potansiyelleri çok yüksek. Türkiye ve Pakistan arasında 610 milyon dolar ticari hacim var ve biz bunu 1 milyar dolara çıkarmayı düşünüyoruz. Pakistan'a yatırım yapan önemli Türk markalar mevcut ve biz Albaraka Türk olarak bu yatırımların artmasına destek olacağız. Albaraka Bankacılık Grubu, Pakistan'da uzun yıllardır faaliyet göstermekte ve hali hazırda 189 şubesi ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Pakistan'da geniş bir şube ağına sahip olan grup bankamız vasıtasıyla iki ülke arasındaki mal ticareti ve yatırımlardan kaynaklı para transferlerinde müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Kösten, Albaraka Türk olarak, müşterilerinin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki operasyonlarını kolaylaştırmak için her zaman onların yanında olduklarını vurguladı.

Bu organizasyonun Pakistan ülkesi ve Asya-Pasifik Bölgesi'ne ticareti olan ya da ticaret yapmayı planlayan müşteriler için önemli fırsatlar oluşturacağını belirten Kösten, organizasyonun Albaraka Türk'ün müşteri tabanının genişletilmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasına da katkı sağlayacağının altını çizdi.

"Türk yatırımcıların Pakistan'a yatırım yapmalarını bekliyoruz"

Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi deTürkiye ve Pakistan'ın dost iki ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliğinin önemli yatırım projeleri ile artmasını hedefliyoruz. Pakistan'ın nüfusunun yüzde 55'i 30 yaşın altında ve büyümekte olan bir orta sınıfı var. Giyim ve beyaz eşya sektöründe tüketim artışı çoğaldı. Gıda sektöründe ise yoğun bir yatırım potansiyeli mevcut, ünlü global markalar Pakistan'a daha gelmediler. Enerji ve telekom sektörlerinde önemli Türk yatırımcıların Pakistan'a yatırım yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Albaraka Türk'ün öncü olduğu bu organizasyonun Türkiye ve Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli bir kilometre taşı olacağını belirten Qazi, Albaraka Türk ve DEİK'e Pakistan'a olan güven ve inançları için teşekkür etti.

DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya ise Pakistan'ın ilgi çeken ve gelişen bir pazar yeri durumunda olduğunu belirtti.

Gelecek dönemde iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin gelişmeye devam edeceğini bildiren Yerlikaya, "Pakistan ihracatçılarımız için önemli bir pazar olmakla beraber yatırım yapmayı planlayan şirketlerimiz için de değerlendirilmesi gereken bir ülke. Zira geçtiğimiz yıllarda ülkemizin önde gelen grupları büyük yatırımlar yaptılar. Bu yatırımların artacağına ve karşılıklı ticaret hacminin bugünkü noktadan daha yüksek rakamlara ulaşacağına gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.