Albaraka Türk mesai saatlerini değiştirdi
Albaraka Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.
Albaraka Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.
Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada, bankanın genel müdürlük ve şubelerinde çalışma saatlerinin dünden itibaren saat 09.00-16.30 olarak değiştirildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, tüm müşterilerin bankacılık işlemleri için Albaraka dijital dağıtım kanallarından Albaraka mobil ve Albaraka internet şubesi üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet alabileceği belirtildi.
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Kaynak: AA