Albaraka Türk Finansal Sonuçlarını Youtube Kanalından Açıkladı

Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atan Albaraka Türk, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Youtube kanalı üzerinden açıklayarak Türkiye'de bir ilke daha imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk, inovatif uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Banka, dijitalleşmeye yaptığı yatırımların bir yansıması olarak Türkiye'de bir ilke imza atıp ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Youtube kanalı aracılığıyla açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine, Yatırım Bankacılığı, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Malek Khodr Temsah ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sadrettin Bağcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen yayın sayesinde yatırımcılar, Albaraka Türk'ün ikinci çeyrek finansalları ile ilgili bilgileri ilk ağızdan dinleme imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine, Yatırım Bankacılığı, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Malek Khodr Temsah, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital dönüşümü bankamızın tüm kanallarında yaygınlaştırmaya devam ederken özellikle kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık açısından büyük bir önem taşıyan yatırımcı ilişkilerinde de dijitalleşmeyi etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Bunun bir yansıması olarak Türkiye'de finansal sonuçlarını Youtube kanalı aracılığıyla açıklayan ilk kurum olarak yenilikçi bir uygulamaya daha adım attık."