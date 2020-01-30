Albaraka Türk en çok kira sertifikası ihraç eden özel banka

30.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:42

Albaraka Türk, 2019 yıl sonu itibariyle Bankacılık sektöründe ihraç edilen toplam 40.4 milyar liralık kira sertifikasının yüzde 22.20'sini karşılayarak özel katılım bankaları arasında en çok kira sertifikası ihraç eden banka oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada, "Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre 2018 yılında katılım bankaları yaklaşık 20 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirirken, 2019 yılında ihraç edilen kira sertifikası miktarı 40 milyar lira tutarını aştı. Albaraka Türk, katılım bankaları arasında en çok kira sertifikası ihraç eden ikinci banka olurken; özel sektör bankaları arasında ise ilk sırada yer aldı" denildi.Albaraka Türk Katılım Bankası Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, "2019 yılında yatırımcılar, özellikle volatilenin yükseldiği dönemlerde öngörülebilir getiri sunması ve likit bir enstrüman olması nedeniyle kira sertifikası ihraçlarına yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda 2018 yılında toplam 22 olan ihraç sayımız 2019 yılında 42'ye ulaşırken, tutar bazında ise 2018 yılında 3.3 milyar lira olan kira sertifikası miktarımız toplamda 9 milyar liraya ulaştı" dedi.

Kaynak: DHA