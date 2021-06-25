Albaraka Türk'e "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü" verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Albaraka Türk'e "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü" verildi

Albaraka Türk'e 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü' verildi
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde (A.C.E Awards) Katılım Bankacılığı Kategorisi'nde "Elmas (Diamond)" ödülünü aldı.

Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde (A.C.E Awards) Katılım Bankacılığı Kategorisi'nde "Elmas (Diamond)" ödülünü aldı.

Albaraka Türk açıklamasına göre, müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik faaliyette bulunan sikayetvar.com'un bu yıl 6'ncı kez düzenlediği Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde elmas ödülünü kazanan Albaraka Türk, aynı zamanda şikayet yönetimini en etkin yöneten katılım bankası seçildi.

"Müşteri ihtiyaç ve beklentilere aynı hız ve kalitede cevap vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, şunları kaydetti:

"Sikayetvar.com'un düzenlediği Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'ni 6. kez üst üste ödül kazanmaktan ve şikayet yönetimini en etkin yöneten katılım bankası seçilmekten ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Albaraka olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini sağlıklı bir şekilde yönetmek en önemsediğimiz konuların başında yer alıyor. Bundan sonra da müşteri portföyümüz ve sunduğumuz hizmet yelpazemiz çeşitlendikçe, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine aynı hız ve kalitede cevap vermeye ve onların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Dışişleri Bakanlığından AB Zirvesi'nde alınan kararlara tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından AB Zirvesi'nde alınan kararlara tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı: 'Yeni mali yardım paketi, Türkiye'ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin...
Dışişleri Bakanlığı: "Yeni mali yardım paketi, Türkiye'ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin...
Dışişleri Bakanlığı: 'AB Zirvesi'nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır'
Dışişleri Bakanlığı: "AB Zirvesi'nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Poyraz İlham Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Albaraka Türk'e "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü" verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:11:00. #1.15#

title