Albaraka Türk'e iklim liderliği ödülü
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Albaraka Türk'e iklim liderliği ödülü

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Albaraka Türk'e iklim liderliği ödülü

Albaraka Türk, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında, Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı'nda liderlik ödülüne layık görüldü.

Albaraka Türk, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında, Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı'nda liderlik ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, iklim krizi, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atmaya ve bu adımların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Albaraka Türk, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP'nin Türkiye'deki şirketlerin iklim değişikliği ve su riskleri yönetimine dair analiz ve bulgularıyla birlikte 2020 liderlerini açıkladığı CDP Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı'nda "liderlik ödülünü" aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "dünyanın en iyi katılım bankası olmak" vizyonu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendiren Albaraka Türk'ün, tüm faaliyetlerini çevresel etki ve gezegenin geleceğini düşünerek inşa ettiğini belirtti.

Utku, "Dünyanın iklim konusunda en önemli kuruluşlarından birinden liderlik ödülü almaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu ödül, sürdürülebilirlik odaklı çalışma ve çabalarımızın bir sonucudur. Gezegenin geleceğine dair sorumluluk almamız gerektiğinin her zaman farkındayız ve bu başarılarımızı daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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