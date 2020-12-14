Albaraka Türk CDP Projesi kapsamında en yüksek skoru alan katılım bankası oldu
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Albaraka Türk CDP Projesi kapsamında en yüksek skoru alan katılım bankası oldu

14.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:58
Albaraka Türk CDP Projesi kapsamında en yüksek skoru alan katılım bankası oldu

Sürdürülebilirlik alanında faaliyetlerini devam ettiren katılım bankası Albaraka Türk, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında en yüksek skorlarından biri olan "A" skorunu elde etti.

Sürdürülebilirlik alanında faaliyetlerini devam ettiren katılım bankası Albaraka Türk, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında en yüksek skorlarından biri olan "A" skorunu elde etti.

Banka açıklamasına göre, Albaraka Türk, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, küresel ısınma, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atmaya ve bu adımların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyor.

Açıklanan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2020 raporu kapsamında Albaraka Türk, İklim Değişikliği kategorisinde "A-" ve su güvenliği kategorisinde "B-" skoru elde etti. 2019 yılına göre skorunu yükseltmeye devam ederek en yüksek skoru alan Banka, önceki yıl olduğu gibi bu yıl da en yüksek skoru elde eden bankalardan birisi oldu. Albaraka Türk ayrıca iki yıl üst üste bankacılık sektöründe alınan en yüksek skorlardan birini elde etti.

"Sürdürülebilirlik odağımızda olmaya devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, "Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olmak" vizyonuyla sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendiren Bankanın, tüm faaliyetlerini çevresel etki ve emanet anlayışını gözeterek yürütmeye ve skorunu artırmaya devam ettiğini dile getirdi.

Çelik, "Bankacılık sektöründe en yüksek skorlardan biri olan 'A' skorunu almış olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu skor, sürdürülebilirlik odaklı çalışma ve çabalarımızın bir sonucudur. Sürdürülebilirliği odağına alan, karbon salınımımızı ve çevresel etkimizi en aza indirme yönünde çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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