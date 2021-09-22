Albaraka Türk 'Avrupa'nın En İyi İşverenleri' listesinde - Haberler Ekonomi
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Albaraka Türk "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Albaraka Türk

Albaraka Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesine girdi.

Albaraka Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesine girdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 500 ve üzeri çalışan kategorisinde listeye giren Albaraka Türk'ün bu başarısının arkasında sahip olduğu kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti, hayata geçirdiği yenilikçi proje ve uygulamalar ile çalışanlarına sağladığı imkanlar yer alıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, her zaman çalışanlarını desteklediklerini ve onlara değer verdiklerini belirterek, "En büyük önceliğimiz ve bizi öne çıkaran en büyük özelliğimiz de insan kıymetleri. Biliyoruz ki başarının arkasındaki en büyük güç çalışanların bankamıza duydukları güven ve bağlılıklarıdır." ifadelerini kullandı.

Bu inançla her zaman çalışanların istek ve ihtiyaçlarını gözettiklerini ve çalışma koşullarına özen gösterdiklerini kaydeden Çelik, "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesine girmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çelik, "Bu başarıda en büyük pay çalışanlarımıza ait. Sahip olduğumuz kurum kültürümüz ile birlikte çok daha iyi çalışmalara imza atacak ve hep birlikte çok daha güzel işler başaracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Albaraka Türk 'Avrupa'nın En İyi İşverenleri' listesinde - Haberler Ekonomi
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