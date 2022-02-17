Albaraka Türk, avantajlı oranlar ile araç, konut ve ihtiyaç finansmanı sağlayacak

Albaraka Türk'ün kampanyası kapsamında araç finansmanında yüzde 1,79, konut finansmanında yüzde 1,69 ve ihtiyaç finansmanında yüzde 1,90'dan başlayan kar oranları ile finansman imkanı sunuluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, yeni finansman kampanyalarını bireysel müşterilerinin kullanımına sundu.

Yeni duyurulan araç finansmanı kampanyası ile müşterilere hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlara 48 aya varan vadeler ile finansman sağlanabilecek. Yüzde 1,79'dan başlayan kar oranıyla sunulan araç finansmanı kampanyasında müşteriler ayrıca avantajlı kasko tekliflerinden yararlanabilecek ve Otorapor Gold ve Silver Ekspertiz paketini yüzde 25 indirim ile yaptırabilecek.

Araç finansmanıyla birlikte konut finansmanını da duyuran Albaraka Türk, bireysel müşterilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Yüzde 1,69'dan başlayan kar oranları ile sunulan finansman kampanyasında 120 ay vade ile geri ödemeler yapılabiliyor.

Araç ve konut finansmanı kampanyalarıyla birlikte ihtiyaç finansmanı kampanyasını da duyuran Albaraka Türk, yüzde 1,90'dan başlayan kar oranları ile bireysel müşterilere finansman sağlayacak. Bu kampanyada müşteriler, 3 ay ödemesiz dönem ve 36 aya varan vade imkanlarından yararlanabilecek.

Başvurular, web sitesi ve şubelerden yapılabiliyor.