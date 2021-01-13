Albaraka Türk 6. Uluslararası Hat Yarışması başvuruları başladı
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Albaraka Türk 6. Uluslararası Hat Yarışması başvuruları başladı

13.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:06
Albaraka Türk 6. Uluslararası Hat Yarışması başvuruları başladı

Albaraka Türk'ün kültür sanat etkinlikleri kapsamında 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlediği "Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması"nın altıncısı için başvurular başladı.

Albaraka Türk'ün kültür sanat etkinlikleri kapsamında 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlediği "Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması"nın altıncısı için başvurular başladı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada, geçmişten günümüze süregelen kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonuyla düzenlenen yarışma için eserlerin son kabul tarihinin 15 Nisan olduğu ifade edildi.

Bu yılın teması "Toplum ve Güzel Ahlak"

Birçok ülkeden sanatçının katılımıyla uluslararası bir sanat ağı ve iletişim imkanı oluşturan ve her seferinde farklı bir konuyu merkeze alan yarışma bugüne kadar "Mutlak Güzeli Arayış", "Yardımlaşma ve Yardımseverlik", "Adalet ve Kul Hakkı", "İnfak ve Dua" temasıyla gerçekleştirildi.

Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın bu yılki teması ise "Toplum ve Güzel Ahlak" olarak belirlendi.

Yarışmaya ilişkin tüm detaylara www.albarakahat.com internet adresi üzerinden ulaşılabilir.

Hat sanatının ulusal ve uluslararası bilinirliğini arttırmayı hedefleyen yarışmanın jürisinde M. Uğur Derman, Hasan Çelebi, M. Hüsrev Subaşı, Savaş Çevik, Ali Toy, Mehmed Özçay ve Davut Bektaş yer alıyor.

Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım beklenirken, dereceye giren ve jürinin uygun bulacağı eser sahibi yarışmacılar toplam 600 bin TL teşvik ödülü kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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