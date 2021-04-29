Albaraka Türk, 3'üncü kez Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde
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Albaraka Türk, 3'üncü kez Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde

Albaraka Türk, 3'üncü kez Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Albaraka Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve en iyi işverenlerin seçildiği program kapsamında, bu yıl da Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer aldı.

Albaraka Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve en iyi işverenlerin seçildiği program kapsamında, bu yıl da Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve en iyi işverenlerin seçildiği program kapsamında bu yıl 3'üncü kez Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer aldı. Bankanın bu başarısının arkasında ise sahip olduğu kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti yer alıyor.

Great Place to Work Enstitüsü her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri ile kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor. Enstitü aynı zamanda güçlü kurum kültürüne sahip ve çalışanları tarafından en iyi işveren olarak tanımlanan şirketleri sertifikalandırıyor.

"Bu başarıda en büyük pay çalışanlarımıza ait"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, "Bu yıl da 'Türkiye'nin En İyi İşveren Markası' seçilmiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Albaraka Türk olarak üst üste 3'üncü kez elde etmiş olduğumuz bu başarıda en büyük pay çalışanlarımıza ait. İnanıyorum ki sahip olduğumuz kurum kültürümüz ile birlikte çok daha iyi çalışmalara imza atacak ve hep birlikte çok daha güzel işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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