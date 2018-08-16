Erzincan şubesinde; tüm bankacılık hizmetlerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal müşterilere özel ürün ve hizmetler sunulacak.

Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 218. Şubesini Erzincan'da açtı. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleşen Erzincan Şubesi, Atatürk Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi, Numara:31/Z1'de faaliyete geçti. Şubenin açılışında bir konuşma yapan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Erzincan'a hiç de uzak olmadıklarını, bu tarihi şehirde uzun yıllardır gerek kurumsal, gerek bireysel müşterilerinin bulunduğunu, bu nedenle şube açılışından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Altundağ konuşmasına şöyle devam etti: "Albaraka Türk olarak cari ve katılım hesaplarımızda biriken fonu ticaret ve sanayi finansmanlarında işletiyor, elde ettiğimiz faizsiz kârı müşterilerimizle paylaşıyoruz. Müşterilerimize bireysel finansman, işletme finansmanı, finansal kiralama gibi hizmetler sunuyoruz. Erzincan'da da aynı anlayışla müşterilerimize bankacılık hizmetleri sunacağız. Bireysel Müşterilerimize Kârlı hesap, Hac/Umre Birikim Hesabı, Çeyiz Hesabı, Konut Hesabı gibi katılma hesapları ile müşterilerimizin birikimlerini değerlendiriyoruz. Ayrıca müşterilerimize EFT, Havale, Ödemeler, Kiralık Kasa, Western Union vb. gibi alışılagelmiş tüm bankacılık işlemlerini de sunmaktayız."

Şimdiye kadar Erzincan'da Albaraka Türk şubesi bulunmamasına rağmen, gerek bireysel, gerek kurumsal müşterilerinin bulunduğunu, artık bir şube ile müşterilerine hizmet edecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Altundağ şu görüşlere yer verdi: "Geçmişten günümüze çeşitli medeniyetler tarafından yönetilmiş Erzincan ilimize şube açma isteğimiz uzun zamandır bulunmaktaydı. Nitekim bu isteğimizi bugün gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde her ne kadar uzun yıllar fiziken var olamadıysak da, Erzincan ilimizde yerleşik bireysel ve firma müşterilerimizin olduğunu belirtmek isteriz. Hem bu müşterilerimize yerinde hizmet vermek, hem de Erzincanlı vatandaşlarımız için sunabileceğimiz alternatif çözüm önerileri şube açma isteğimizi oluşturmuştur. Ayrıca yaptığımız araştırmalarda hane halkının katılım bankacılığına büyük ilgi duyduğunu görmüş olmamız da, şubemizi açmakta en önemli nedenlerimizin arasındadır. Bizler müşterilerimizin ihtiyaçlarını, içinde bulunduğu sektörün dinamiklerini, müşterilerimize ilişkin spesifik özellikleri, müşterimizin faaliyet, yatırım ve stratejilerini iyi anlamak ve bunlara uygun ürünler tavsiye ederek iş ortağı olmak için buradayız."