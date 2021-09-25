Albaraka Sanat Akademisinde 6. dönem eğitimleri başlıyor

Albaraka Sanat Akademisinde çeşitli branşlarda ücretsiz eğitimler ve kurslar düzenleyen Albaraka Türk, 6. dönem eğitimleri için kapılarını açtı.

Yapılan açıklamaya göre ebru, tezhip, çini, hat ve minyatür sanatları alanında eğitim almak isteyenler 27 Eylül'e kadar "kultur@albarakakultur.com" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ön elemelerin ardından eğitimler, 4 Ekim'de Marmara İlahiyat ve Kültür Merkezindeki Albaraka Sanat Akademisinde başlayacak.

Esra Ünal ve Semiha Beylihan tarafından ebru", Selim Sağlam ve Nilüfer Kurfeyz tarafından tezhip, Levent Kum tarafından çini, Fatih Özkafa tarafından hat ve Gülçin Anmaç tarafından minyatür alanında eğitim verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Yorulmaz, katılım bankacılığı alanındaki başarılarının yanı sıra toplumsal ve kültürel alanlarda da çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Albaraka Sanat Akademisinin geçmişten bugüne gelen kültürel mirası aynı sorumlulukla yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle kurulduğunu aktaran Yorulmaz, "Alanında uzman eğitmenlerimizin desteğiyle bu yıl yine hafta içi ve hafta sonu olmak üzere ebru, tezhip, çini, hat ve minyatür sanat alanlarındaki kurslarımıza 4 Ekim itibarıyla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.