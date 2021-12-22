Albaraka Portföy MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesinin destekçisi oldu - Haberler Ekonomi
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Albaraka Portföy MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesinin destekçisi oldu

Albaraka Portföy MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesinin destekçisi oldu
AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Albaraka Türk'ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Vizyoner'21 zirvesine destek oldu.

Albaraka Türk'ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Vizyoner'21 zirvesine destek oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk'ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy tarafından desteklenen Vizyoner'21 zirvesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), tarafından iki yılda bir organize ediliyor ve iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve güven odaklı iş bağlantıları geliştirmeyi amaçlıyor. MÜSİAD tarafından toplum yararına düzenlenen etkinliğe, yurt içinden ve yurt dışından birçok iş insanı katılıyor.

Etkinlikte, teknoloji müzesi, deneyim alanları, mapping show ve NFT sergisi de yer alıyor.

MÜSİAD ve ASKON'dan Türk lirasına destek açıklaması

MÜSİAD ve ASKON'dan Türk lirasına destek açıklaması

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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