Albaraka Mobil Yenilendi

Albaraka Türk, dijital uygulaması "Albaraka Mobil"i yüz tanıma teknolojisi, mobil asistan ve QR kodla para çekme gibi özelliklerle yenileyerek müşterilerinin hizmetine sundu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, "Albaraka Mobil"e yepyeni özellikler ekledi.

Banka, yüz tanıma teknolojisi ile giriş, mobil asistan, QR kodla para çekme, işlemi tekrarla, geçici kapalı, sanal kart işlemleri, kişiselleştirilebilir ana sayfa ve finansman işlemleri gibi birçok yeni özelliği müşterilerinin hizmetine sundu.

Yeni ve inovatif uygulamalar ile müşterilerinin birçok alanda hayatını kolaylaştıran bankanın mobil uygulaması Appstore ve PlayStore'dan anında indirilerek kullanılabiliyor.

Uygulamayı aktifleştiren müşteriler, düzenlenen çekiliş kampanyasına katılarak 10 adet Samsung Galaxy Note9, 10 adet drone, 10 adet Playstation 4 Pro, 10 adet Apple Watch ve 10 adet iPad kazanma şansı da yakalıyor.