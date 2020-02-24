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Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi Köln’de

Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni Almanya'nın Köln şehrinde sanatseverlerle buluşturdu.

24.02.2020 00:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:05
Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi Köln’de

, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni 'nın şehrinde sanatseverlerle buluşturdu. Köln Yunus Emre Enstitüsü'ndeki sergi, 28 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: Dunya.com

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