Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi Köln’de
Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni Almanya'nın Köln şehrinde sanatseverlerle buluşturdu.
24.02.2020 00:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:05
Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni Almanya'nın Köln şehrinde sanatseverlerle buluşturdu. Köln Yunus Emre Enstitüsü'ndeki sergi, 28 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak.
Kaynak: Dunya.com