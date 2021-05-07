Albaraka Garaj, girişimcilere kapılarını 5'inci dönem için açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Albaraka Garaj, girişimcilere kapılarını 5'inci dönem için açıyor

Albaraka Garaj, girişimcilere kapılarını 5'inci dönem için açıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Albaraka Türk'ün, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj'da 5'inci dönem başvuruları başladı.

Albaraka Türk'ün, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj'da 5'inci dönem başvuruları başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde desteğe ihtiyacı olan ve girişimlerine değer katmayı hedefleyen tüm girişimciler, 30 Mayıs'a kadar www.albarakagaraj.com web sitesi üzerinden online başvuruda bulunabilecek.

Albaraka Garaj ile hem startup'ları destekleyen hem de kendi kurum kültürüne ve dijitalleşme yolculuğunda önemli katkılar sağlayan Albaraka Türk, 2017'den bu yana Albaraka Garaj'da 85 girişimi ağırladı. Ürünü ve ekibi hazır olan ve Albaraka'nın belirlediği alanlarla uyumluluk gösteren girişimlerin seçileceği Garaj'da, 50 bin TL'ye kadar hibe yardımı, ikisi İstanbul'da biri Berlin'de olmak üzere üç ortak çalışma alanından yararlanma imkanı, eğitim, mentorluk hizmetinin yanı sıra Albaraka ile POC çalışma fırsatı, Albaraka'nın farklı birimleri ile iş geliştirme faaliyetleri, Albaraka API'lerine ücretsiz erişim gibi büyük avantajlar sağlanıyor. Tüm bu avantajların yanı sıra Albaraka'nın stratejik iş ortakları tarafından Albaraka Garaj girişimlerine özel olarak sağlanan tamamen ücretsiz ya da indirimli bulut, sanal ofis, CRM platformu gibi destekler ile birlikte Albaraka APY Ventures tarafından yatırım alma fırsatı bulunuyor.

"Ortak paydada buluşacağımız tüm girişimcileri bekliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bugüne kadar Albaraka Garaj ile 85 girişimi desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl beşinci sezonuna başladığımız Albaraka Garaj için oldukça heyecanlıyız. Geçen yıl pandemi ile birlikte dördüncü sezonu tamamen online olarak gerçekleştirdik ve bu konuda hayli tecrübe kazandık. Bu yıl yine online ortamda bize katılarak girişimlerine değer katmak isteyen tüm girişimcilerin başvurularını bekliyoruz. Biz Albaraka Türk olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da desteğe ihtiyacı olan ve ortak paydada buluşabileceğimiz tüm girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz. 30 Mayıs tarihine kadar başvurularını alacağımız beşinci sezon tüm girişimcilerimiz için şimdiden hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Alişan Eda Ece Müge Anlı Hülya Avşar
Spor Metin Oktay Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Albaraka Garaj, girişimcilere kapılarını 5'inci dönem için açıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 10:29:59. #1.14#

title