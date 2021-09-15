Albaraka, 9. İslam İktisadı Atölyesi'nin ana sponsoru oldu - Haberler Ekonomi
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Albaraka, 9. İslam İktisadı Atölyesi'nin ana sponsoru oldu

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Albaraka, 9. İslam İktisadı Atölyesi'nin ana sponsoru oldu

Albaraka Türk, 9. İslam İktisadı Atölyesine "ana sponsor" olarak destek sunacak.

Albaraka Türk, 9. İslam İktisadı Atölyesine "ana sponsor" olarak destek sunacak.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından organize edilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen İslam İktisadı Atölyesine "Kalkınma ve Az Gelişmişlik Sorunsalı" başlığıyla gerçekleştirilecek.

Albaraka Türk'ün ana sponsorluğunu üstleneceği, 17-19 Eylül'de İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek program kapsamında 4. İslam İktisadı Ödülleri de sahiplerini bulacak.

"Kalkınma ve Az Gelişmişlik" sorunsalının ele alınacağı atölyede; bu konudaki sorunlara bakmak ve İslam iktisadı bağlamında uygulanabilir çözümler önermek amacıyla iktisat disiplininden deneyimli akademisyenler bir araya gelecek. Farklı bakış açılarının sunulacağı etkinlikte mevcut çalışmaların eleştirel şekilde değerlendirilmesi ve somut önerilerde bulunulması hedefleniyor.

Her yıl farklı bir konuda gerçekleştirilen atölye çalışmasında; Türkiye, Mısır, İngiltere, Pakistan, ABD, Katar, Cezayir Suudi Arabistan, Güney Afrika, Endonezya, İtalya, Bangladeş ve Kanada gibi birçok ülkeden İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu atölyelerle farklı çalışmaların paylaşılmasına ve tartışılmasına aracı olunurken, her atölyenin sonunda, tebliğlerden ve tartışmalardan çıkan tespit ve öneriler bir sonuç bildirgesiyle kamuoyuna duyuruluyor.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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