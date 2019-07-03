Alban Lafont İlk Kez FC Nantes İle Katıldı
Alban Lafont, yeni FC Nantes takım arkadaşlarına ilk kez antrenman için katıldı. İlk gününü FC Nantes ile izleyin, sabah Divonne-les-Bains'de koşu yapın ve Nyon'daki Spor Merkezi Colovray'deki ilk antrenmanını izleyin.
Alban Lafont, yeni FC Nantes takım arkadaşlarına ilk kez antrenman için katıldı. İlk gününü FC Nantes ile izleyin, sabah Divonne-les-Bains'de koşu yapın ve Nyon'daki Spor Merkezi Colovray'deki ilk antrenmanını izleyin.
Kaynak: Dugout
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