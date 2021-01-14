Alba Berlin - Olimpia Milano THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Alba Berlin - Olimpia Milano mücadelesi olacak. Peki Alba Berlin - Olimpia Milano maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Alba Berlin - Olimpia Milano saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Alba Berlin - Olimpia Milano basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Alba Berlin - Olimpia Milano ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
ALBA BERLİN - OLİMPİA MİLANO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Alba Berlin - Olimpia Milano THY Euroleague basketbol maçı 14 Ocak Perşembe günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.
ALBA BERLİN - OLİMPİA MİLANO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Alba Berlin - Olimpia Milano THY Euroleague maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.
ALBA BERLİN - OLİMPİA MİLANO BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Mercedes Benz Arena, Berlin'da oynanacak.