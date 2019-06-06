Alba Berlin finale çok yakın

Pazar günü Oldenburg'da serinin üçüncü maçı oynanacak. Berlin Mercedes Benz Arena'da 9 bin 263 biletli seyircinin önünde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 32-29 Alba Berlin'in üstünlüğüyle sona erdi.

Her iki takım da kötü bir yüzde ile oynarken maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Alba Berlin Kaptanı Giffey de bu duruma dikkat çekti. Giffey "Bizim normal bir maçımız olmadı. Atışlarda kötüydük. Ancak defansta iyi olunca maçı kazandık" dedi.

Maçta en etkili oyuncu 11 sayı ve 12 hava topu kazanan Nnoko oldu. 13 sayı bulan Diedraitis en skorer oyuncu olarak öne çıktı.