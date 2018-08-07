Alaska, Muhtemelen Dinozorların "Oto Yoluymuş"

Alaska'nın 65-70 milyon yıl önce dinozorlar için Kuzey Amerika ile Asya arasında "otoyol" görevi görmüş olabileceği bildirildi.

Perot Doğa ve Bilim Müzesinden araştırmacılar, Kuzey Amerika'da Alaska'da Denali Ulusal Parkında ilk kez terizinozor ayak izlerine rastladı.

Söz konusu ayak izlerinin, Tebeşir Dönemi'nin sonunda Alaska'nın bu bölgesindeki ekosistemin, Asya'nın orta kesimiyle benzerlik gösterdiği fikrini verdiği belirtildi. Terizinozorların, o dönemde Asya'da yaşadığı, bölgede ayak izleri bulunan ve ördek gagalı dinozorlar olarak bilinen hadrozorların da otobur bir tür olduğu ifade ediliyor.

Ulusal parkta, önce 2012 yılında bir terizinora ait ayak izinin bulunduğu, 2013-2014 yıllarında yapılan incelemelerde hem terizinorlara hem de hadrozorlara ait daha fazla ayak izine rastlandığı vurgulandı.

Terizinozorlar, dinozor kayıtlarında nadir ve sıra dışı otoburlar olarak geçiyor.

Araştırma ekibinin lideri Anthony R Fiorillo, "Keşif, Alaska'nın, 65-70 milyon yıl önce Kuzey Amerika'nın batısı ile Asya arasında muhtemelen süper bir otoyol olduğuna dair daha fazla kanıt sunuyor." ifadesini kullandı.

Keşifle ilgili ayrıntılar, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.