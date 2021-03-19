Alaska'daki görüşmelede ABD ve Çin heyeti arasında atışma
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BBC

Alaska'daki görüşmelede ABD ve Çin heyeti arasında atışma

19.03.2021 05:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 06:05
Alaska'daki görüşmelede ABD ve Çin heyeti arasında atışma

ABD'de Joe Biden yönetimi ve Çin arasında Alaska'da yapılan ilk üst düzey görüşmelerde, taraflar birbirlerine sert suçlamalar yöneltti.

ABD'de Joe Biden yönetimi ve Çin arasında Alaska'da yapılan ilk üst düzey görüşmelerde, taraflar birbirlerine sert suçlamalar yöneltti.

Çinli yetkililer ABD'yi diğer ülkeleri "Çin'e saldırmaya" kışkırtmakla suçlarken, ABD'li heyet Çinlilerin "gösteri yapmaya niyetlenerek" görüşmelere geldiğini söyledi.

İki süpergüç arasındaki ilişkilerdeki gerilim, son yılların en üst düzeyinde.

ABD, görüşmelerde, Şincan'daki Uygurlara muamele gibi tartışmalı konuların gündeme getirileceğini söylemişti.

Anchorage kentindeki gerilimli görüşmeye Amerikan tarafında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin tarafındaysa Çin'in en üst düzey dış politika yetkilisi Yang Jiechi ile Dışişleri Bakanı Wang Yi katıldı.

Blinken, sözünü sakınmadığı açılış konuşmasında "ABD'nin Şincan, Hong Kong, Tayvan, ABD'ye siber saldırılar ve Washington'ın müttefiklerine ekonomik baskı yapılması gibi alanlarda Çin'in yaptıklarıyla ilgili derin kaygılarını görüşmek istediklerini" söyledi.

Blinken "Bu yapılanların her biri, küresel istikrarı sağlayan kuralara dayalı düzeni tehdit ediyor" dedi.

Yang ise Washington'ı askeri gücünü ve mali üstünlüğünü diğer ülkelere baskı yapmak için kullanmakla suçladı.

Yang "ABD, sözde ulusal güvenlik kavramlarını normal ticari değiş otkuşları engellemek ve bazı ülkeleri Çin'e saldırmaya teşvik etmek için kullanıyor" dedi.









ABD'deki insan haklarının dibe vurduğunu savunan Yang, siyah Amerikalılar'ın "katledildiğini" vurguladı.

Yang'a karşılık veren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ise Washington'ın Çin ile bir çatışma istemediğini söyledi, ancak "Biz daima halkımız ve dostlarımız için prensiplerimize bağlı kalacağız" diye de ekledi.

Dünya medyasının gözleri önünde yaşanan tartışma bir saatten uzun sürdü.

Daha sonra ABD heyeti Çin'i, üzerinde daha önceden uzlaşılan her bir katılımcının açılış konuşmasını iki dakikayla sınırlaması protokolünü ihlal etmekle suçladı.

Üst düzey bir ABD'li yetkili "Çin heyeti gösteri yapmay niyetiyle glemiş gibi görünüyor. İçerik yerine kamuoyu önünde gösteri yapmaya odaklandılar" dedi.

Yetkili, ABD'nin görüşmelere planlandığı gibi devam edeceğini söyledi ve "abartılı diplomatik sunumlar genellikle iç kamuoyunu amaçlar" diye de ekledi.

Alaska'daki görüşmelede ABD ve Çin heyeti arasında atışma
Alaska'daki görüşmelede ABD ve Çin heyeti arasında atışma
Alaska'daki görüşmelede ABD ve Çin heyeti arasında atışma
BBC
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