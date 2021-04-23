Alaska'da Kuzey Işıkları'nın gökyüzündeki büyüleyici dansı kamerada
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Alaska'da Kuzey Işıkları'nın gökyüzündeki büyüleyici dansı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Alaska eyaletinde gökyüzünü şenlendiren Kuzey Işıkları'nın muhteşem dansı kameraya yansıdı.

ABD'nin Alaska eyaletinde gökyüzünü şenlendiren Kuzey Işıkları'nın muhteşem dansı kameraya yansıdı.

ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Fairbanks kenti, gökyüzünde görülen Kuzey Işıkları'nın büyüleyici görüntüsüne ev sahipliği yaptı.  Açık yeşil ve pembe renklerden oluşan ve Kuzey Aura'sı da denilen gökyüzü olayını Andy Witteman adlı kişi tarafından görüntüledi.

KUZEY IŞIKLARI NERELERDE GÖRÜLÜR?

Kuzey Işıkları'nın bir diğer ismi Kutup Işıkları olarak biliniyor. Kuzey ve güney kutbunda görülebilen ışımalar olması nedeniyle bu ismi taşıyor. Bu sebeple de kuzey kutup ülkeleri ya da güney kutup ülkelerinde görülür. İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç en sık ve parlak kutup ışıklarının en net görüldüğü ülkelerdir.


Alaska'da Kuzey Işıkları'nın gökyüzündeki büyüleyici dansı kamerada
Alaska'da Kuzey Işıkları'nın gökyüzündeki büyüleyici dansı kamerada
Alaska'da Kuzey Işıkları'nın gökyüzündeki büyüleyici dansı kamerada
Alaska'da Kuzey Işıkları'nın gökyüzündeki büyüleyici dansı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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