Alaska'da Boeing tipi yolcu uçağı boz ayıya çarptı
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Alaska'da Boeing tipi yolcu uçağı boz ayıya çarptı

17.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:15
Alaska'da Boeing tipi yolcu uçağı boz ayıya çarptı

ABD'de Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağı Yakutat Havaalanı'na iniş yaptığı esnada pistte bulunan boz ayıya çarptı.

ABD'de Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağı Yakutat Havaalanı'na iniş yaptığı esnada pistte bulunan boz ayıya çarptı.

Olay, ABD'nin Alaska eyaletindeki Yakutat Havaalanı'nda meydana geldi. İniş yapmak üzere alçalan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, o sırada pist üzerinden geçen iki boz ayıdan birine çarptı. Uçağın sol kanadının altındaki teker bölümünün ayıya çarptığı ve ufak çaplı hasar aldığı ifade edildi. Boz ayının öldüğü açıklanırken, yavrusunun kaza sağ olarak kurtulduğu ifade edildi. Olay sonrasında uçaktaki yolcu veya mürettebattan yaralanmadığı kaydedildi. Yolcu uçağının hangara çekildiği açıklandı.


Alaska'da Boeing tipi yolcu uçağı boz ayıya çarptı
Alaska'da Boeing tipi yolcu uçağı boz ayıya çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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