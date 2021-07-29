Alaska'da 8,2 büyüklüğünde deprem
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Alaska'da 8,2 büyüklüğünde deprem

Alaska'da 8,2 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'de Alaska Körfezi'nin 96 kilometre açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'de Alaska Körfezi'nin 96 kilometre açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

ABD'nin yüz ölçümü olarak en büyük eyaleti olan Alaska'da yerel saatle 22.15'te 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yaklaşık 96 kilometre açıkta meydana gelirken, depremin ?derinliği yaklaşık 47 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından eyalette tsunami uyarısı yapıldı.


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Alaska'da 8,2 büyüklüğünde deprem
Alaska'da 8,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi
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