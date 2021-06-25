Alaska'da 70 milyon yıl önce dinozorların yaşadığına dair yeni kanıtlar bulundu
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Alaska'da 70 milyon yıl önce dinozorların yaşadığına dair yeni kanıtlar bulundu

Alaska'da 70 milyon yıl önce dinozorların yaşadığına dair yeni kanıtlar bulundu
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

ABD'nin Alaska eyaletinde, dinozorların milyonlarca yıl önce varlığına dair yeni kanıtlar gün yüzüne çıkarıldı.

ABD'nin Alaska eyaletinde, dinozorların milyonlarca yıl önce varlığına dair yeni kanıtlar gün yüzüne çıkarıldı.

Alaska Üniversitesinden araştırmacılar, Alaska'nın kuzeyinde yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen 7 dinozor yavrusuna ait kalıntılar buldu.

Araştırmacılardan Pat Druckenmiller, bulguların Kuzey'de bugüne dek dinozor yuvalarına ilişkin bulunan ilk kanıtlar olduğunu kaydetti.

Druckenmiller, dinozor yavrularına ait fosillerin, yumurtadan yeni çıkmış halde bulunduklarını ifade etti.

Yeni bulguların dinozorlara ilgili bilinenleri değiştirebileceğine işaret eden Druckenmiller, "Yumurtladılarsa orada (Alaska'da) kışı geçirmişlerdir. Kışlamışlarsa soğuk hava ve kar gibi alışık olmadıkları hava koşullarına ayak uydurmak zorunda kalmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Dinozorların, Alaska'da yaklaşık bir yıl yaşadığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, 2016'da, Alaska'nın 65-70 milyon yıl önce dinozorlar için Kuzey Amerika ile Asya arasında "otoyol" görevi görmüş olabileceğini iddia etmişti.

Araştırmanın sonuçları, Current Biology dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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