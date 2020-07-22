Alaska'da 7,8 büyüklüğünde deprem ABD'nin Alaska eyaletinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'nin Alaska eyaletinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Perryville bölgesinin 99 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA