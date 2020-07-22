Alaska'da 7.8 büyüklüğünde deprem
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)'nin verilerine göre ABD eyaleti Alaska'da Richter ölçeğine göre 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
22.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:40
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)'nin verilerine göre ABD eyaleti Alaska'da Richter ölçeğine göre 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Alaska'da saat 06: 12'de 13 kilometre derinlikte meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Can ve mal kaybına yönelik bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Kaynak: DHA