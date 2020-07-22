Alaska'da 7.8 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska Yarımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
22.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:35
ABD'nin Alaska Yarımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska'nın güneybatısında 7.8 şiddetinde olan depremin yerleşim noktası Perryville'e 98 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. - ALASKA
Kaynak: İHA