Alaska'da 6,8 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Nikolski bölgesinin 71 kilometre güneydoğusu olan 6,8 büyüklüğündeki depremin, 22,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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