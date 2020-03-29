Alaşehirlilerden 'Evde sanat var, evde kal' klibi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Alaşehirlilerden 'Evde sanat var, evde kal' klibi - Haberler
Halk Eğitimi Merkezi, Alaşehir, Güncel

Alaşehirlilerden 'Evde sanat var, evde kal' klibi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'Evde sanat var, evde kal; hayat eve sığar' adıyla klibi çekilip, sosyal medyada paylaşıldı.

29.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:03
Alaşehirlilerden 'Evde sanat var, evde kal' klibi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'Evde sanat var, evde kal; hayat eve sığar' adıyla klibi çekilip, sosyal medyada paylaşıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu üyelerinin yanı sıra Kaymakam Abdullah Uçgun ve eşi Duygu Uçgun'un da aralarında olduğu 28 müziksever, evlerinde şarkı söylerken çektikleri görüntülerle klibe destek verdi.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından 'Evde sanat var, evde kal; hayat eve sığar' adıyla klip hazırlandı. Klip ile sosyal medyadan yayınlanmasıyla halkın evde kalmasının desteklenmesi amaçlandı. 28 müzikseverin evlerinde söylerken çekip gönderdiği şarkılar, Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Çetin Burak Mercan tarafından klipte derlendi. Klipte, halka evde kalmaları tavsiye edilip, evde de sanatla uğraşılabilineceği mesajı verildi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve eşi Duygu Uçgun ile Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Mercan, Aile Hekimi Dr. Neşe Zengin, öğretmenler ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu 28 müziksever, Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu'na gönderdiği videolarla destek oldu.Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "'Halk eğitim' adı üzerinde yaş sınırı olmadan, halkımızı eğitmek anlamına geliyor. Buradaki temel amacımız, vatandaşlarımızın evde kalmalarını, koronavirüs salgınından korunmalarını ve sağlıklı yaşayabilmelerini sağlamak" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne? Haberler
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne?
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Gaziantep Valiliği 'Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı' iddialarını yalanladı
Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Hadise Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Falcao Basketbolcu Lionel Messi Ergin Ataman Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Otobüs Futbolcu
Şu an buradasınız: Alaşehirlilerden 'Evde sanat var, evde kal' klibi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 12:23:56. #1.15#
title