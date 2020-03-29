Alaşehirlilerden 'Evde sanat var, evde kal' klibi MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'Evde sanat var, evde kal; hayat eve sığar' adıyla klibi çekilip, sosyal medyada paylaşıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'Evde sanat var, evde kal; hayat eve sığar' adıyla klibi çekilip, sosyal medyada paylaşıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu üyelerinin yanı sıra Kaymakam Abdullah Uçgun ve eşi Duygu Uçgun'un da aralarında olduğu 28 müziksever, evlerinde şarkı söylerken çektikleri görüntülerle klibe destek verdi.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından 'Evde sanat var, evde kal; hayat eve sığar' adıyla klip hazırlandı. Klip ile sosyal medyadan yayınlanmasıyla halkın evde kalmasının desteklenmesi amaçlandı. 28 müzikseverin evlerinde söylerken çekip gönderdiği şarkılar, Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Çetin Burak Mercan tarafından klipte derlendi. Klipte, halka evde kalmaları tavsiye edilip, evde de sanatla uğraşılabilineceği mesajı verildi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve eşi Duygu Uçgun ile Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Mercan, Aile Hekimi Dr. Neşe Zengin, öğretmenler ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu 28 müziksever, Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu'na gönderdiği videolarla destek oldu.Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "'Halk eğitim' adı üzerinde yaş sınırı olmadan, halkımızı eğitmek anlamına geliyor. Buradaki temel amacımız, vatandaşlarımızın evde kalmalarını, koronavirüs salgınından korunmalarını ve sağlıklı yaşayabilmelerini sağlamak" dedi.

Kaynak: DHA