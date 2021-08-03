Alaşehirliler ormanlarda yangın nöbetine başladı
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Alaşehirliler ormanlarda yangın nöbetine başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alaşehirliler ormanlarda yangın nöbetine başladı Başkan Öküzcüoğlu'nun çağrısı üzerine Alaşehir Belediyesi, mahalle sakinleri ve çiftçi malları koruma ekipleri sivil araçlar ve belediye araçlarıyla tüm gece yangın nöbeti tuttu Alaşehir'de tankerlerden, paletli kepçelere, greyderlerden...

Alaşehirliler ormanlarda yangın nöbetine başladı

Başkan Öküzcüoğlu'nun çağrısı üzerine Alaşehir Belediyesi, mahalle sakinleri ve çiftçi malları koruma ekipleri sivil araçlar ve belediye araçlarıyla tüm gece yangın nöbeti tuttu

Alaşehir'de tankerlerden, paletli kepçelere, greyderlerden su tankerlerine kadar çok sayıda sivil araç da nöbette hazır bulundu

MANİSA - Son günlerde Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle, Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri, fen işleri ekipleri, Alaşehir Çiftçi Malları Koruma ekipleri ve mahalle sakinleri geceleri orman nöbetine başladı. Orman nöbetlerinin başladığı ilk gece, Belediye Başkanı Ahmet Öküzücüoğlu da sabaha kadar nöbet tutarak hem ekipleri koordine etti hem de vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Tüm Türkiye'de artan orman yangınlarına karşı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Belediye Başkanı AHmet Öküzcüoğlu'nun çağrısı üzerine belediye ekipleri ve vatandaşlar geceleri orman nöbetine başladı. Belediye ekipleri ve mahalle sakinlerinin nöbet tutmaya aralıksız olarak devam edecekleri öğrenilirken, nöbet tutan Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri mahalleye ve orman yoluna gelen araçları teker teker sorgulayarak, kimlik kontrolü yapıyorlar. Yabancı ve bölgeyle ilgisi olmayan kişilerin ormana girdiğinin tespit edilmesi halinde şahıslar güvenlik kurumlarına ihbar edilip teslim edilecek.

Tüm ekipler yangınlara karşı teyakkuz halinde

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bir çok mevkide yangınlar söz konusu, Ahmetli'den Salihliye, Sarıgöl, Buldan, Eşme'ye ve Marmaris'ten Köyceğiz'e kadar bir çok alanda yangınlar var. Bir çok aracımızda şu anda o bölgelerdeki yangınlara hizmet etmekte. Bölgemizdeki sivil araçlarımızı da şantiyemize topladık. Tankerlerden, paletli kepçelere, greyderlere kadar bir çok sivil aracı da şu anda şoförleriyle birlikte bölgemizde hazır tutuyoruz. Benim hemşerilerimden, orman köylülerimden bir isteğim olacak. Lütfen bizim bölgedeki gözümüz kulağımız olun, bölgede şüpheli bir şahıs görürseniz, yabancılar görürseniz, şüphelendikleriniz hakkında Alo 153 Zabıta hattı ve 155'e ihbarda bulunun, bizler orman yolarındayız, sizlerde, ormanlarımıza sahip çıkın." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, zabıta ekiplerinden mahalle sakinlerine, su tankerlerini dolu tutmalarını ve sürekli hazır durumda olmaları yönünde uyarılarda bulunmalarını söylemelerini, araçların plakalarını almalarını, bagajlarını kontrol etmelerini istedi.

Çiftçi Malları Genel Sekreteri Mustafa Türkekul, "Alaşehir Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı olarak, ülkemizde yaşanan orman yangınlarına yönelik olumsuzlukları engellemeye ve caydırmaya, ormanlarımızın yanmasını önlemek için orman alanlarının girişinde, mahalle girişlerinde koruma görevlilermiz tarafından gelen araçların kontrolünü yapıyoruz." dedi.

Başkan Öküzcüoğlu'nun çağrısı üzerine harekete geçen ekiplere ve vatandaşlar tüm gece sabaha kadar ormanlık alanlarda nöbet tutmaya devam etti. Nöbetin her gece devam edeceği öğrenildi.

Alaşehirliler ormanlarda yangın nöbetine başladı
Alaşehirliler ormanlarda yangın nöbetine başladı
Alaşehirliler ormanlarda yangın nöbetine başladı
Alaşehirliler ormanlarda yangın nöbetine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin

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