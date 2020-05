Alaşehirliler balkonlarında spor yaptı Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu 'Halka ortak spor yaptırma' projesi kapsamında Manisa'da vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün antrenörleri eşliğinde balkonlarında spor yapmaya devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Halka Ortak Spor Yaptırma' projesi kapsamında ilçe sokaklarında müzik eşliğinde vatandaşlara evlerinin balkonlarından spor yaptırıldı. Vatandaşlar tarafından oldukça büyük ilgi gören proje, İl Müdürlüğü tarafından Manisa merkez olmak üzere birçok ilçede tüm hızıyla sürdürülüyor.

Öztürk: "Vatandaşlarımız projeyi sevdi"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, projenin her geçen gün daha da ilgi gördüğünü söyledi. Gittikleri her yerde yoğun taleple karşılaştıklarını, bu durumun son derece sevindirici olduğunu kaydeden Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hayata geçirilen 'Halka ortak spor yaptırma' projesi ile vatandaşlarımızı sporla buluşturuyoruz. Halkımız bu projeyi çok sevdi ve 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' düşüncesiyle hareket ederek, balkonlarını egzersizle renklendirdi. Spor, hayat kalitemizi artırır ve yaşam boyu sağlıklı olmamızı sağlar. Bu nedenle böylesi zor dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde, sporu her yaştan insanımızın ayağına götürmek görevimizdir. Balkonlarda spor keyfi devam edecek. Merkez ve ilçelerimizde uzman antrenör ve ekip arkadaşlarımızla gidilmedik ilçe, gidilmedik mahalle bırakmayacağız" dedi. - MANİSA

